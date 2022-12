Samice hadů mají klitoris, ukázal australský výzkum. Může to změnit pohled na sexualitu plazů

Folwellová začala po hadím klitorisu pátrat, protože se jí nezdálo, že by ho na rozdíl od tolika jiných zvířat neměli. „Prostě jsem se musela podívat, jestli to tam je, jestli to jen někdo nepřehlédl,“ vysvětlila. Genitálie poprvé našla u zmije a posléze i u osmi dalších druhů.

„U některých hadů jsou klitorisy poměrně svalnaté a velké - například u zmijí - ale u jiných hadů jsou zase opravdu tenké, roztažené a malé,“ uvedla Jenna Crowe-Riddellová, spoluautorka studie a postdoktorandka v oboru neuroekologie na La Trobe University. Velikosti se pohybovaly od méně než milimetru do sedmi milimetrů.

Jsou tvořeny erektilní tkání, která se pravděpodobně plní krví, a také nervovými svazky, které „mohou svědčit o hmatové citlivosti, podobně jako je tomu u savčího klitorisu“.

„Teď, když víme, že to existuje a víme, jak to vypadá, víme, že je tu erektilní tkáň s nervy - nemůžeme si pomoct, ale říkáme si: proč by to nemohlo sloužit k potěšení?“ dodala Crowe-Riddelová. „Myslím, že stojí za to tyto otázky otevřít.“

Co to mění

Studie naznačuje, že pohlavní orgány „mají funkční význam při páření“ u hadů. Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu chování hadů, Folwellová uvedla, že tým teoreticky předpokládá, že hemiklitorisy „by mohly poskytovat určitý druh stimulační signalizace pro vaginální relaxaci a lubrikaci, což by pomohlo samici při kopulaci, případně by zabránilo poškození během páření“. Samčí hemipenisy jsou totiž často u hadů vybavené nejrůznějšími háčky a ostny.

„Mohlo by to také signalizovat vaječníkům ovulaci a vejcovodům potenciální přípravu na uložení spermií,“ dodala.