Český výzkum je jako raketa, která se odlepila od rampy a začíná zrychlovat, říká vesmírný architekt

Vesmírné projekty jsou podle architekta investicí s velkou návratností. „A peníze se neutratí ve vesmíru, vždycky to stát investuje do výrobků, které se vyrábí v Čechách, do českých firem, výzkumníků na českých univerzitách a institucích,“ poznamenal Rousek.

Domnívá se, že i díky podpoře státu mají české firmy možnost vyrábět součástky pro mise, které letí na Měsíc nebo například na Mars. „Je výborné, že díky tomu se můžeme zapojit do těch největších projektů. V podstatě všechny evropské rakety už mají součástky z České republiky a jsou tady ambice řady firem, například v Brně, že připraví misi na Měsíc a spoustu zajímavých technologií,“ upozorňuje architekt.