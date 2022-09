Voyager 1 odstartoval před 45 lety. Mimozemšťanům by řekl česky „Dobrý den“

Pro případ, že by se někdy setkaly s mimozemskou civilizací, nesou obě sondy na palubě pozlacenou osmnácticentimetrovou destičku se záznamem zvuků a obrazů, které charakterizují život na Zemi v době vypuštění. Případní mimozemšťané si tak budou moci vyslechnout pozdravy v 55 pozemských jazycích nebo se pohroužit do poslechu hudebních děl Wolfganga Amadea Mozarta či bluesmana Willieho Johnsona.

„Otázka je, jestli by to mimozemšťané dokázali interpretovat, jestli vůbec slyší zvuk,“ doplňuje astrobiolog Petrásek. „Pokud by se jim to povedlo, tam se jim ale dostane spousty informací o Zemi. Mimo jiné jsou na té desce nahrané pozdravy v mnoha světových jazycích včetně češtiny. Takže pokud jednou za stovky tisíc let sondu zachytí nějaké mimozemská civilizace, tak uslyší i naše české ‚Dobrý den‘,“ dodává vědec.