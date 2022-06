Jak se liší mistral, bóra a široko? Ve Středomoří vane mnoho větrů

Když udeří bóra, může to někdy vést ke komplikacím v dopravě. Například na silničních a dálničních mostech hrozí převrhnutí přívěsů nákladních aut, na moři pak bóra zvedá vysoké vlny a může znemožnit návrat lodí do přístavů.

Navíc jde o studený vítr, který přináší nejen ochlazení, ale kvůli promíchání moře se citelně sníží i povrchová teplota vody, třeba z 26 na 21 stupňů Celsia během pár hodin. Dobrá zpráva je, že bóra vane především v chladném pololetí, o prázdninách je tedy záležitostí spíš výjimečnou.

Etézie neboli meltemi

Kdo míří do Egejského moře, tedy na ostrovy mezi Řeckem a Tureckem, ale třeba i na Rhodos, musí se připravit na často vanoucí severní až severozápadní větry zvané etézie. Foukají s kratším přestávkami od dubna do října, tedy přes celou turistickou sezonu, a může za ně takzvaná íránská tlaková níže.

Přinášejí sice chladnější, ale slunečné a suché počasí. Ocenit je sice můžou surfaři, ale lidé toužící po klidné hladině moře, zejména na severních pobřeží ostrovů, z nich moc nadšeni nebudou. Kromě vln promíchávají etézie vodu do značné hloubky, což pak znamená snížení teploty na povrchu. Kdo tedy vyhledává teplou vodu, měl by raději zamířit do jižních oblastí ostrovů v této části Středomoří.