Ženy jsou lepší velitelky než muži pro mise typu cesty na Mars, naznačil výzkum

„Až za deset nebo dvacet let začnou mise na Mars, budou se tam posílat smíšené skupiny. Také se za několik let připravuje let astronautky k Měsíci. Stále nám ale chybí údaje o ženách ve vesmíru, a to kvůli jejich nízké účasti na polárních expedicích i dalších misích podobných vesmírným výpravám. Proto je důležité srovnávat, jak funguje dynamika smíšených skupin oproti těm čistě mužským,“ vysvětluje Popovaitėová.

Mars v Utahu

Pro svou studii Popovaitėová využila hlášení velitelů z Mars Desert Research Station (MDRS), což je obdoba vesmírné stanice – jen stojí na Zemi, konkrétně v Utahu. Tyto projekty mají hodně společného s reálnými kosmickými lety, právě proto také vznikají. Vědkyně analyzovala zprávy MDRS z let 2009 až 2016. Celkem tímto detailním rozborem prošlo 824 zpráv velitelů, každá o průměrné délce 348 slov (2008 znaků). Celkem 277 z nich bylo napsáno ženskými autorkami a 541 mužskými autory. V MDRS přitom bylo v uvedeném období 27 velitelek a 49 velitelů.