Ochrana z očkování i prodělání covidu klesá v případě omikronu rychleji než u delty, potvrdila česká studie

Vědci na základě dat popsali, že proti nákaze je pokles ochrany téměř dvojnásobný. U varianty delta chránilo nedávné plné očkování (méně než dva měsíce) proti nakažení na 72 procent. U omikronu to ale bylo pouze 43 procent. Pokud lidé dostali posilující dávku, stoupla u delty ochrana na 90 procent, ale u omikronu to bylo pouze na 56 procent.

Významný je u varianty omikron také pokles ochrany proti potřebě hospitalizace. Plně očkovaní (tedy s dvěma dávkami vakcíny) byli chráněni před nutností léčby v nemocnici na 45 procent, po „boosteru“ obrana stoupla na 87 procent. Ještě lépe vakcína fungovala proti těžkému průběhu v nemocnici, tam to bylo pro plně očkované 57 procent a po posilující dávce 90 procent.

Vůbec nejlepší ochranou bylo také v Česku to, co se již ukázalo v jiných zemích - tedy kombinovaná ochrana jak vakcínou, tak i proděláním nemoci. Podle autorů studie to naznačuje, že nejlepší strategie před nadcházející vlnou, kterou experti očekávají na podzim, je očkování všech lidí – tedy jak těch, kdo zatím očkování nemají, tak i těch, kdo už vakcínu dostali, anebo nemoc prodělali.