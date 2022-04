Archeologové našli zřejmě středověké jeruzalémské granáty. Tvořily je kulaté keramické nádoby

Předchozí výzkumy různých kulovitých nádob, které se nacházejí v muzeích po celém světě, zjistily, že se používaly k nejrůznějším účelům – včetně nádob na pivo, olej nebo léčiva.

Nejnovější výzkum, který vedl docent Carney Matheson z Griffithovy univerzity v Austrálii, to potvrdil. Jeho výsledky navíc odhalily, že některé z nádob obsahovaly hořlavý a pravděpodobně i silně výbušný materiál. A to podle studie, která vyšla v odborném žurnálu PLOS ONE naznačuje, že mohly být používány jako středověké ruční granáty.

Profesor Matheson uvedl, že výbušný materiál, který v nádobách analyzoval, naznačuje, že se mohlo jednat o lokálně vyvinutou středověkou výbušninu.

Granáty bez střelného prachu

„Tyto nádoby se popisovaly už v době křížových výprav jako granáty házené proti pevnostem. Měly podle zpráv vydávat hlasité zvuky a jasné světelné záblesky,“ uvádí australský vědec.

„Někteří badatelé už navrhli, že jako granáty se využívaly právě kulovité nádobky, které obsahovaly střelný prach. Tato výbušnina byla vynalezena ve starověké Číně, na Blízký východ a do Evropy se dostala asi ve třináctém století. Je ale možné, že střelný prach poprvé pronikl na Blízký východ už dříve, třeba právě v podobných nádobách z devátého až jedenáctého století.“