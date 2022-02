Řeky po celém světě jsou plné léků a kofeinu. Vědci se bojí dopadů na přírodu i mutací mikrobů

Těžká cesta k nápravě

Hlavní autor zprávy, profesor Wilkinson, se obává, že jakékoliv řešení bude nejen těžké, ale dokonce spíše nemožné. „K řešení problému bude zapotřebí mnoha lidí, kteří jsou mnohem chytřejší než já,“ řekl. „Jednou z mála věcí, které by mohly mít vliv již nyní, je správné užívání léků.“

To by znamenalo ztížit dostupnost léků, jako jsou antibiotika, a zpřísnit omezení dávek. Celá zpráva vyšla v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.