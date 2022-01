Vědci varují před klimatickým inženýrstvím. Zatemnit Slunce je podle nich příliš velké riziko

Státy světa se zavázaly omezit nárůst teploty zemského povrchu na 1,5 stupně nad úroveň z poloviny devatenáctého století, ale vědci podporovaní OSN uvedli, že tato hranice bude překročena možná už během deseti let, do konce století by pak globální teploty mohly vzrůst podle některých scénářů až o tři stupně Celsia.

Globální oteplování planety způsobené lidmi vyvolává u klimatologů takové obavy z dopadů na ekosystémy, že uvažují i nad dramatickými metodami, jak by se dalo zastavit, anebo alespoň zpomalit. Jedním z těchto zvažovaných scénářů je takzvaná modifikace slunečního záření pomocí vstřikování částic síry do středních vrstev atmosféry. Experti se ale nyní shodli, že i kdyby tato technologie odvrátila kritickou část slunečních paprsků, jak bylo zamýšleno, důsledky by mohly převážit nad jakýmkoli přínosem. Výsledky jednání shrnuli v otevřeném dopise.

Marine cloud brightening (MCB): Tento plán počítá s „oséváním“ oblačnosti látkami (například solí), které by změnily mraky, aby více odrážely sluneční světlo zpět do vesmíru.

Stratospheric aerosol injection (SAI): Právě tento typ vědci v této studii zkoumají. Do vyšších vrstev atmosféry by se pomocí raket nebo dělostřelectva vystřelovaly kontejnery s aerosoly různých chemikálií, nejvíc se zvažuje kyselina sírová, sulfan nebo oxid siřičitý. Kilogram těchto látek by mohl vyvážit až několik stovek tisíc kilogramů oxidu uhličitého.

Ve výsledku by to mohlo planetu ochladit dostatečně, aby to kompenzovalo oteplování způsobené skleníkovým efektem. Podobně vlastně přirozeně fungují silné vulkanické erupce, například částice ze sopky Pinatubo na Filipínách v roce 1991 snížily průměrnou teplotu zemského povrchu na více než rok.

Zatímco mnoho konceptů, jako je odsávání oxidu uhličitého ze vzduchu, pracuje spíše s vírou než fakty, model odstínění slunečních paprsků je teoreticky už dobře známý. Spočívá ve vhánění velkého množství odrazivých částic do horních vrstev atmosféry – ty by jako maličká zrcadla odvracely sluneční parsky nesoucí teplo zpět do vesmíru a Země by tak dostávala méně energie.

Cesta do pekel

Podle autorů otevřeného dopisu je to ale vyhánění čerta ďáblem. Představili rovnou několik dobrých důvodů, proč po tomto řešení nesahat.

Takové umělé snížení síly Slunce by totiž nebylo rovnoměrné a některé oblasti na Zemi by nutně postihlo negativně. Například by pravděpodobně narušilo monzunové deště v jižní Asii a západní Africe a mohlo by to tamní obyvatele připravit o úrodu, na níž závisí výživa stovek milionů lidí. „Injektáž stratosférických sulfátů by oslabila africké a asijské letní monzuny a způsobila vysychání v Amazonii,“ uvedl také Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve svém nejnovějším vědeckém hodnocení situce.

Naopak jiným oblastem by takové klimatické inženýrství zřejmě významně prospělo – podle modelů by to například snížilo hrozby sucha v jihoafrickém regionu.

Existuje ale také několik hrozeb, které nejsou úplně pochopené – přesto před nimi princip předběžné opatrnosti varuje. Kdyby například z nějakého důvodu byl tento projekt rychle ukončen, došlo by zřejmě ke skokovému nárůstu teplot, který by způsobil dramatické změny počasí po celé planetě.