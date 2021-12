Betlémská hvězda nebyla kometa. Její původ řešili nejdřív astrologové, dnes zajímá astrofyziky

„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ „Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí,“ píše se v Bibli o betlémské hvězdě.

Víc toho svatá kniha křesťanství o nebeském úkaze neříká, ale i tato douška bohatě stačila k tomu, aby na dva tisíce let vybudila fantazii i vědecký zájem astronomů, umělců i obyčejných lidí.

V současné době je betlémská hvězda nutnou součástí všech obrazových představ o narození Ježíše Krista. Při pohledu na jakýkoliv betlém vystavený v kostele, muzeu nebo české domácnosti, je nad jesličkami zavěšená jasná velká hvězda s výrazným chvostem, která připomíná kometu.

Tento zářivý jev zpočátku nejvíc zajímal astrology – pro ně by to totiž byl klíč k tomu, kdy se Ježíš Kristus narodil, a mohli by tak vytvořit i jeho horoskop. Ze stejným pohnutek (až na vytvoření horoskopu) zajímá betlémská hvězda dnes historiky.

Kometa to nejspíš nebyla

Pokud by hvězda byla opravdu kometou, dalo by se datum Ježíšova narození poměrně snadno ověřit. Komety totiž zajímaly starověké astronomy v mnoha částech světa a zdaleka nejpečlivější záznamy o nich mají v Číně, kde spojovali zjevení vlasatice s důležitými změnami na Zemi. Tyto archivy sahají až do šestého století před naším letopočtem.

Velkým fanouškem komet byl v Evropě Aristoteles, který se jim věnoval především v prvním díle své Meteorologie. Nepovažoval je ale mylně za návštěvníka z kosmu, nýbrž za jev spojený s atmosférou, v principu tedy podobný spíše třeba polární záři. Aristotelův vliv ale vedl mnoho dalších starověkých civilizací k tomu, aby komety sledovaly, studovaly a jejich průlety zaznamenávaly.

V době, kdy se měl narodit Ježíš Kristus, už podobných pozorovatelských systémů existovalo víc – žádný z nich ale kometu kolem roku nula nezaznamenal a ani toto datum nevychází na dobu průletu nějaké známé komety s pravidelnou dráhou. Hlavním podezřelým by byla jasná Halleyova kometa, která bývá vidět výborně pouhým okem, ale ta kolem Země proletěla příliš brzy (roku 12 před začátkem letopočtu) a pak znovu až moc pozdě (roku 66 po Kristu).