Koronavirus se umí ukrýt v tuku. Pro obézní tak může být ještě nebezpečnější

Už na začátku pandemie bylo jasně vidět, že covid-19 výrazně častěji a silněji napadá osoby s nadváhou – v Česku to byl hned jeden z prvních případů taxikáře. Tito lidé se prokazatelně častěji dostávají na jednotky intenzivní péče a také umírají. Příčin horšího průběhu nemoci je více – lidé s nadváhou a obezitou častěji trpí problémy typu cukrovky, hůře se jim dýchá a pro zdravotníky v nemocnicích je mnohem těžší se o ně starat. Existují také důkazy, že očkování má u obézních jedinců slabší účinek. V poslední době přibývá důkazů, že tento problém je ještě složitější a že covid přímo zhoršuje i samotné tukové buňky. Nový výzkum, který sice zatím neprošel recenzním řízením, ale zaujal už vědce po celém světě, ukazuje právě tímto směrem. Experti v něm totiž dokázali, že koronavirus dokáže přímo napadat i tukové buňky. A to může v těle způsobovat množství zásadních zdravotních problémů. Neviditelný boj v tukových buňkách Tuková tkáň se u lidí skládá hlavně z buněk, jimž se odborně říká adipocyty. Kromě nich obsahuje i další typy méně známých buněk, jakou jsou preadipocyty, které teprve dozrávají v tukové buňky, a různé imunitní buňky, včetně typu zvaného makrofágy tukové tkáně. Při pokusu vědci studovali, jak reaguje tuková tkáň odebraná lidským pacientům při odsávání na vystavení viru SARS-CoV-2. Ukázalo se, že se mohou infikovat i samotné tukové buňky, nedochází při tom ale k jejich masivnějšímu zanícení. Problém ovšem je, že virus dokázal nakazit i některé makrofágy – a u těch se už vyvinula silná zánětlivá reakce. Záněty jsou reakcí těla na útočníka, i když někdy mohou být zdrojem větších problémů než samotný vetřelec – u covidu se to stává například u takzvaných cytokinových bouří. Podobné problémy může podle autorů nové práce způsobovat také podkožní tuk: „Čím více tukové hmoty, a zejména viscerálního tuku, tím horší je zánětlivá reakce,“ vysvětlují autoři. Jako viscerální se označuje tuk uložený hluboko v podkoží, kde obaluje orgány, jako jsou játra, ledviny nebo slinivka, a negativně tak ovlivňuje jejich fungování.

Zajímavé podle autorů přitom je, že virus sice nenapadl preadipocyty, ale přesto tyto buňky přispívaly k zánětlivé reakci. „Nově vznikající tukové buňky nemají ACE2 receptor a nemohou tedy být infikovány,“ popisuje lékař Jaromír Šrámek z Ústavu histologie a embryologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Jak ale tukové buňky vyzrávají, objevuje se na nich ACE2 receptor a mohou tedy být napadeny virem SARS-CoV-2. Tato možnost byla prokázána nejen in vitro, ale poměrně významná virová nálož tukových buněk byla prokázána i v některých vzorcích tukové tkáně pocházející z pitvy zemřelého na COVID. Vyzrávající tukové buňky sice nemají na svém povrchu receptory ACE2 a nemohou být infikovány, ale jejich funkční stav je probíhajícím zánětem změněn,“ doplnil. Výzkumníkům se podařilo navíc získat a analyzovat i tkáň od několika lidí, kteří na covid zemřeli – u všech se našel tento virus v tuku v blízkosti různých orgánů. Studie má samozřejmě i několik slabin, například nezkoumala covid v živém lidském těle, ale jen v tkáni. Vědci zatím ani neřešili, jestli některé z existujících variant byly v tomto ohledu horší než jiné. Co se stane v tuku, nezůstane v tuku Tělesný tuk se v minulosti považoval za jakousi téměř mrtvou hmotu, za pouhé skladiště energie přeměněné na chemické vazby. Jenže novější výzkumy prokázaly, že se chová mnohem aktivněji, například produkuje hormony a proteiny imunitního systému, které pak působí na ostatní buňky, a dokonce třeba podporují záněty. „Tuková tkáň není jen pasivní skladiště zásob na horší časy. Na správě zásob se podílí aktivně, signalizace z tukové tkáně zasahuje do regulace pocitu hladu a sytosti i do vyladění. Procesy probíhající v tukové tkáni se tak mohou promítnout i do vyladění metabolismu,“ vysvětluje Šrámek. „Cokoli se stane v tuku, nezůstane v tuku,“ uvedl pro The New York Times expert na tukové buňky Philipp Scherer ze Southwestern Medical Center v Dallasu. „Ovlivňuje to totiž i okolní tkáně.“

Pokud se výsledky potvrdí, pomůže to nejen vysvětlit, proč je covid tak nebezpečný pro obézní, ale navíc to umožní lépe pochopit, proč někdy těžce onemocní i mladí, zdraví lidé. A navíc by tento výzkum mohl vést k mnoha novým terapiím. „Možná je právě tuk tou Achillovou patou, kterou virus využívá k tomu, aby se vyhnul našim ochranným imunitním reakcím – tím, že se skrývá na tomto místě,“ komentoval výsledky studie imunolog Vishwa Deep Dixit z Yale School of Medicine. Výzkum tohoto fenoménu bude důležitý pro řadu bohatých západních zemí, včetně Česka. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu obezita ohrožuje 18,5 procenta Čechů, z toho téměř pětinu mužů a skoro 18 procent žen. Mírnou nadváhou pak trpí takřka polovina mužů a třetina žen. V řadě zemí světa je zase obezita spojená s některými menšinami – právě ony mohou být nadměrně virem SARS-CoV-2 zasažené. Tuková hrozba Že by právě tuková tkáň mohla sloužit nejen jako zásobárna energie pro člověka, ale současně i jako skrýš pro různé patogeny, není nic nového – dokáže ji totiž využívat více virů, například chřipkový nebo HIV. Problém je, že covid se umí zřejmě velice dobře vyhnout imunitní obraně tělesného tuku, a dokonce ji umí „unést“ a využít pro své potřeby. A u obézních lidí může být této tkáně hodně.

„Pokud jste opravdu velmi obézní, tuk je největším jednotlivým orgánem ve vašem těle,“ varuje kardiolog David Kass z Univerzity Johnse Hopkinse. Koronavirus dokáže toto obrovské množství hmoty, který může u obézních pacientů mít až desítky kilogramů svým způsobem využít, přinejmenším tak, že se v ní usadí. A když začne způsobovat zánětlivé reakce, objevují se cytokiny, které mají proti infekci bojovat, často tím, že vyvolají zánět. A to vyvolává další záněty a uvolňují další cytokiny – výsledkem je cytokinová bouře, která může zahltit organismus nemocného. Hmotnost jako faktor pro očkování Autoři zatím jen spekulují o tom, jaký by mohl být dopad infikovaných tukových buněk na takzvaný dlouhý covid – je možné, že právě SARS-CoV-2 ukrytý v tuku může být tou skrytou příčinou tohoto rozšířeného problému, který trvá někdy i celé měsíce. Autoři také zatím jen naznačují, že by tyto výsledky mohly mít dopad i na budoucnost očkování proti covidu – je možné, že vakcíny budou muset brát v úvahu hmotnost očkovaných. „Tato práce je dalším varovným signálem pro lékaře a veřejné zdravotnictví, aby se hlouběji zabývali problematikou osob s nadváhou a obezitou a léčbou a vakcínami, které jim podáváme,“ řekl pro The New York Times Barry Popkin, profesor výživy na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill, který studoval zvýšené riziko, které covid představuje pro osoby s obezitou. „Stále sice sledujeme riziko, které u nich existuje, ale přitom se jím pořád nezabýváme,“ dodal.

Odkaz Obezita podle odborníků výrazně zvyšuje riziko onemocnění ledvin