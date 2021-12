Heydricha původně neměl zabít Kubiš. Na poslední chvíli ale vše změnilo zranění

Základní představu, jak asi výcvik našich parašutistů v Británii za války vypadal, poskytuje mimo jiné začátek filmu Atentát z roku 1964.

„Tam v úvodních scénách probíhá velmi dynamická ukázka toho, co měli parašutisté absolvovat včetně neustálého střílení. Nicméně skutečná dotace munice pro samopal byla 30 nábojů, pro pistoli asi 10, 15 nábojů a každý parašutista si během toho měsíce výcviku zkusil čtyřikrát hodit ostrý ruční granát. Ten kurz byl velmi zajímavý a novátorský, ale rozhodně se tam nevyčerpaly tisíce ran munice, aby si to každý voják mohl dokonale osvojit,“ vysvětluje rozpor mezi filmem a skutečností Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. Účelem kurzu bylo podle něj především dodat výsadkářům sebevědomí a naučit je rychle reagovat.

Kurz boje trval měsíc, cvičné seskoky jen týden

Myšlenky na vznik vlastní jednotky, která by plnila v protektorátu speciální úkoly, se objevily koncem roku 1940.

„Karel Paleček (zpravodajec, velitel Zvláštní skupiny D, pozn. aut.) vybral první desítku dobrovolníků. Tehdy ještě ale nebylo jasné, jakým způsobem budou vycvičeni. V létě 1941 se začaly objevovat úvahy, že by ve Velké Británii mohla vzniknout československá výsadková jednotka a byl vyhlášen nábor pro budoucí parašutisty, do kterého se přihlásilo zhruba 500 zájemců. Od května 1941 pak byli vysíláni do parašutistického kurzu a od července začal tomuto výcviku předcházet i kurz útočného boje, který se stal takovou přípravou pro vstup do speciálních jednotek,“ vysvětluje Špitálník. V té první desítce, kterou vybral sám Paleček, byli tehdy i Kubiš s Gabčíkem.

Právě kurz útočného boje, který parašutisté absolvovali ve Skotsku, byl větším a ucelenějším školením před ostrým nasazením. Zajímavý byl také tím, že v podstatě popíral to, co už vojáci z předchozího výcviku znali – učili se tady střílet rychle bez míření nebo zacházet s granáty jinak, než se na cvičišti obvykle dělá.