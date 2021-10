Američané chtějí zakázat „věčné chemikálie“ PFAS. Mohou pronikat do lidské krve i mateřského mléka

Látkám tohoto typu se přezdívá „věčné chemikálie“, protože se v přírodě rozkládají velmi pomalu. Používají se k výrobě povrchů, které mají odolávat vlhkosti, mastnotě nebo zašpinění, jako jsou rozšířené materiály Gore-Tex a teflon nebo kosmetické produkty.

Když se skrze vodu nebo jídlo dostanou do krevního oběhu, zůstávají v organismu natrvalo a podle expertů mohou způsobovat rakovinu, onemocnění jater, poruchy imunitního systému nebo pokles plodnosti u mužů.

Nedávné studie dokonce prokázaly, že se PFAS dostávají i do mateřského mléka, a mohou tak pronikat i do těl těch nejmenších dětí.

PFAS musí pryč

Nový plán EPA si klade za cíl omezit vypouštění perfluorovaných a polyfluorovaných látek do přírody, urychlit čištění kontaminovaných lokalit a navýšit investice do souvisejícího výzkumu. Agentura podle AP avizovala „agresivní“ limity ohledně výskytu v pitné vodě či zavedení požadavku, aby výrobci PFAS informovali o toxicitě svých produktů. Také se údajně snaží PFAS oficiálně o označení za nebezpečné látky, což by jí poskytlo páku na firmy zodpovědné za znečištění.

„Je to odvážná strategie,“ řekl o balíčku ohlášených kroků ředitel EPA Michael Regan. Plán podle něj zahrnuje okamžitá opatření, ale i návrhy, které budou uváděny do praxe během celého funkčního období amerického prezidenta Joea Bidena. „Použijeme všechny nástroje v naší výbavě, abychom omezili kontakt lidí s těmito toxickými chemikáliemi,“ uvedl Regan.