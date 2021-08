Start rakety k ISS sledovali s napětím i čeští vědci a studenti. Mají v ní svůj magnetometr

Tým studentů z Hasseltské univerzity v Belgii, kde působí i Češi, přihlásil svůj experiment do programu Evropské vesmírné agentury už loni na jaře. Na přípravu citlivého magnetometru, který využívá vlastnosti diamantů, pak měli jen rok.

„Bylo to super, adrenalin, nadšení, hlavně jak jsme tam v celém týmu očekávali, než to vyletí nahoru. Konečně to trochu odlehlo, že už to letí nahoru, tak aspoň den klid,“ řekl student a vedoucí studentského týmu projektu OSCAR-QUBE Jaroslav Hrubý.

Vedoucí výzkumné skupiny pro kvantovou fotoniku na IMO-IMOMEC Miloš Nesládek pak připomněl náročné práce studentů, protože museli připravit prototyp zařízení, které je funkční a „nemůže mít potom žádné poruchy“.

Příprava na další pokusy

Loď Dragon vynesla do vesmíru raketa Falcon. Na palubě lodi byli kromě jiného i čerstvé potraviny jako avokádo, citrony a zmrzlina, které mají zpestřit jídelníček sedmi astronautů pobývajících v současné době na stanici.

Zásilka zahrnuje i materiál pro další vědecké pokusy, včetně mravenců a žábronožek. Například vědci Wisconsinského univerzitního systému posílají na Mezinárodní vesmírnou stanici semena huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), plevelné rostliny, kterou vědci vzhledem k její nenáročnosti a krátké generační době používají jako modelový organismus. Vyslané vzorky betonu, solárních článků a dalšího materiálu mají být otestovány ve stavu beztíže.

Japonský start-up Gitai vyzkouší ve vesmíru robotickou paži, která by měla v budoucnu zastoupit kosmonauty při šroubování předmětů a dalších běžných pracích. První testy budou provedeny uvnitř vesmírné stanice, budoucí modely robotické paže by se pak měly využívat i ve volném kosmu při různých opravách. Už v roce 2025 by se mohly tyto roboty podílet na výstavbě základny a těžbě vzácných nerostů na Měsíci, uvedl představitel firmy Tojotaka Kozuki.