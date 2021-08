Vypadal jako třímetrový šakal. Vědci objevili pravěkého předchůdce velryb, který chodil po souši

Savec s krátkýma nohama a dlouhým ocasem žil podle vědců před přibližně třiačtyřiceti miliony let, tedy asi dvacet milionů let po vyhynutí dinosaurů. Patří do skupiny vyhynulých kytovců, kteří se ještě stále pohybovali na souši, ale o něco lépe v moři.

Paleontologové objevili kosterní pozůstatky v oáze Fajjúm, která leží nedaleko Káhiry. Oblast, kterou kdysi pokrývalo moře, je na fosilie velryb, žraloků či krokodýlů bohatá. Nedaleko oázy leží muzeum, které návštěvníky seznámí s vyhynulými kytovci.