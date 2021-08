Ze sirotčince až k Baťovi. Databáze dějin všedního dne nabízí nová svědectví pamětníků 20. století

„Na prázdniny jsme museli ze sirotčince odejít do domovské obce, protože obecní rada rozhodla, že po celou dobu prázdnin budeme střídavě pomáhat jednotlivým sedlákům při žních, ošetřování dobytka a hlídání dětí. Umíte si představit, jak jsme se spolu se sestrou styděli za to, že jsme tak chudí, že musíme ,vandrovat‘ po sedlácích. Ráno jsme vstávali v pět, nebo v šest hodin, když se šlo na houby, tak už ve čtyři hodiny,“ vysvětloval ve vzpomínkách Zaoral.

Po roce 1948 vzdoroval vstupu do komunistické strany

Přestože většina Zaoralových vzpomínek se váže k jeho osudu a takzvaným „malým dějinám“, jak je historici označují, ve svých poznámkách popisuje například i obecnou situaci po konci války. „Ráno jsme se dozvěděli, že partyzáni obsadili závod a zavřeli několik vedoucích osob jako kolaboranty (…) Chovali se k nim hrubě a nadávali jim do zrádců. (…) Předsedou nově vzniklého Revolučního národního výboru byl komunista Smutný, který za pasem nosil celý den revolver a byl u všech porad a akcí, při kterých se cokoli rozhodovalo,“ vzpomínal Zaoral.

Po roce 1948 i na něj začali vedoucí tlačit, aby vstoupil do komunistické strany. Odmítal. A musel pak proto několikrát změnit zaměstnání. „Vždycky se díky svým schopnostem někam posunul a pak v nějaký moment už to nestačilo, že je schopný, ale už zkrátka ta jeho nestraničnost vadila. Takže musel jít někam jinam,“ přibližuje dědečka Jan Bezděkovský.

„Připadal jsem si jako štvanec, který musel svou iniciativou a důkladností obhajovat své postavení. (…) Odvolával jsem se na heslo Lenina, že komunista je jen ten, kdo dobře pracuje, že výsledky mé práce jsou vidět,“ uvedl Zaoral. Tlaku odolal. A až do odchodu do důchodu pracoval v účetnictví, přestože podle jeho vnuka vlivem absence stranické knížky nedosáhl takových pracovních úspěchů, kterých by byl schopný.

Po otci začal vzpomínky sepisovat i syn. Vnuk se na to chystá

Své vzpomínky na dětství, začátky u Bati i pozdější pracovní zážitky sepsal Karel Zaoral v 90. letech. „Bylo to tak trochu na můj popud, protože jsem mu naznačil, že by z toho někdy mohla vzniknout kniha. A když jsem si uvědomil, že knížku už asi nenapíšu, tak to byl pro mě impuls, abych jeho vzpomínky daroval do databáze a nezůstaly jen doma v šuplíku, ale aby mohly třeba někomu i dál posloužit,“ vysvětluje Zaoralův vnuk. Sám zatím své vzpomínky nesepisuje, ale přesvědčil k tomu už svého otce. A nevylučuje, že po něm bude na řadě se zaznamenáním svého života on.

Vedoucí projektu Databáze dějin všedního dne uvádí, že ve sbírkách už mají od dárců zhruba šest set dokumentů. „Nejčastěji ve vzpomínkách zmiňují 40. a 50. léta. Je to logické, protože pamětníci byli v té době mladí. Méně materiálů máme naopak k 70. a 80. letům,“ sdělil Kessler.