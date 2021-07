Zkameněliny hub z Kanady mohou dokládat první živočichy na Zemi

Co mění tento objev

Zatím chyběly rozsáhlejší přímé fosilní důkazy o tom, že by houby existovaly v době dřív než před 540 miliony lety. Objev, který je o 300 milionů let starší, je v tomto ohledu zásadní. Pokud další výzkumy tento objev profesorky Turnerové potvrdí, bude to znamenat, že houby existovaly 90 milionů let předtím, než v atmosféře vzrostlo množství kyslíku natolik, že mohl začít vznikat život v podobě živočichů. Vědci se domnívají, že život na Zemi začal asi před 3,7 miliardami let, ale mysleli si, že zvířata se objevila mnohem později.