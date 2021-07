Mutace umožnila koronaviru najít alternativní cestu do lidských buněk

Vědci z Washington University School of Medicine v St. Louis teď ale zjistili, že jediná mutace dává viru SARS-CoV-2 schopnost pronikat do buněk jinou cestou, která vůbec nevyžaduje receptor ACE2. To mu otevírá možnost vyhnout se protilátkám proti covidu-19 nebo vakcínám, ale vědci nenašli důkazy o tom, že by se mu to zatím povedlo.

Tento objev však ukazuje, že virus se může měnit neočekávanými způsoby a nacházet nové cesty, jak způsobit infekci. Mikrobiologové výsledky popsali ve studii, která vyšla 23. června v časopise Cell Reports.