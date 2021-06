Studie připisuje klimatickým změnám 37 procent úmrtí způsobených horkem. Města se adaptují

Ona a její kolegové vypočítali, že v mapovaných městech ročně kvůli nárůstu teplot umře na 9700 lidí. Globálně by pak byl součet mnohem vyšší, míní hlavní autorka studie. „Jsou to úmrtí spojená s horkem, kterým ve skutečnosti lze zabránit. Je to něco, co přímo způsobujeme,“ dodala Vicedová-Cabreraová.

Odborná veřejnost má za to, že tyto ztracené životy jsou jen zlomkem celkové bilance klimatických změn, píše agentura AP. Další oběti způsobují extrémní meteorologické jevy poháněné současnými trendy, jako různé bouře, záplavy a období sucha.

Města se připravují

Řada měst se na tyto probíhající změny snaží adaptovat –⁠ typickým příkladem je v květnu schválený pražský klimatický plán. Rozsáhlé investice představila i administrativa amerického prezidenta Bidena –⁠ Spojené státy jsou vzhledem ke svému klimatu, vysokým emisím i geografické poloze klimatickými změnami značně zranitelné. V USA přibývá měst, která zavádějí nové programy na zvládnutí extrémů. Mnohde vytvořili nové funkce, například koordinátory pro problémy vyvolané vedrem, sezonními záplavami nebo požáry.

V Tucsonu najali do správy lesníka, v Miami jmenovali úředníka pro horko, v Los Angeles ředitele oddělení klimatické pohotovosti. Nějaký druh nového programu od roku 2019 vznikl ve 30 amerických městech včetně Phoenixu, Houstonu, Louisvillu, Nashvillu nebo Oaklandu.

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v květnu zveřejnila výsledky pozorování, z nichž vyplývá, že vlny veder jsou v USA stále častější, požáry spalují stále více pozemků a území na východě a jihu USA čelí častějším záplavám. Zveřejnění těchto údajů několik let bránila minulá administrativa Donalda Trumpa.

Alice Hillová z newyorské rady pro zahraniční vztahy řekla, že nejvíc tyto změny dopadají na chudé oblasti a na místa obývaná menšinami. „Čelí většímu riziku a je třeba je lépe chránit,“ řekla.

Některá města jako Los Angeles doufají, že to přiměje administrativu současného prezidenta Joea Bidena ke zvýšení financí určených na řešení problému. V lednu administrativa nařídila, aby 40 procent peněz z federálního programu obnovitelné energie směřovalo do dosud zanedbávaných regionů. Bidenův předchůdce Trump rizika spojená s klimatickou změnou bagatelizoval a USA za jeho vlády odstoupily od mezinárodní úmluvy, která má klimatické změny zpomalit. Biden se k dohodě vrátil a jeho vláda zavádí programy na ochranu klimatu. Chce zjistit, která místa v USA jsou nejohroženější a potřebují federální pomoc.