Přichází švestkové deště. Asii přináší život i smrt

Na druhou stranu, na deštích z východoasijského monzunu závisí úroda pro víc než miliardu lidí. Z tohoto důvodu se zkoumání jeho proměnlivosti věnuje značná pozornost. V některých letech může meiyu-fronta určité oblasti „přeskočit“ a ty pak trpí suchem. Ukazuje se mimo jiné zajímavá souvislost mezi jevy El Niño a La Niña během předcházející zimy. Zatímco při fázi El Niño jsou švestkové deště častější a vydatnější, při La Niña je tomu naopak.

V souvislosti se změnou klimatu pak dochází rovněž ke změně jak intenzity, tak i množství srážek. Ubývá případů, kdy se vyskytují mírné trvající deště, zato roste extremita srážkových situací. Počet povodňových epizod se za posledních 60 let téměř zdvojnásobil. Do budoucna se navíc očekává, že úhrny srážek v zóně meiyu-fronty budou stoupat, a to jak u průměrných, tak i extrémních srážek. Nárůst intenzity dešťů v těchto oblastech přitom bude zřejmě výraznější než v jiných monzunových oblastech naší planety.