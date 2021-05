Tepelné bomby rozpouštějí arktický led zespodu. Výrazně přispívají ke změnám na severu

Jednu z dalších významných příčin nyní našli a popsali. Jsou jí „tepelné bomby“, které do severní oblasti pronikají zejména z Tichého oceánu. Proudy teplých vod mají takovou sílu měnit led zejména proto, že ho narušují zespodu.

Led v Severním ledovém oceánu rychle taje, to ukazují data ze satelitů zcela přesvědčivě. Přibývá důkazů, že by dokonce už brzy mohl během letních měsíců zcela zmizet. Vědci hledají příčiny rychlosti těchto změn. „Pouhé“ oteplování vody a vzduchu je totiž zcela nevysvětlují.

Video of Annual Arctic Sea Ice Minimum 1979-2020 with Area Graph

Video of The ‘heat bombs’ destroying Arctic sea ice

Arktida je neobvyklé místo

Vědci vycházeli z řady biogeochemických měření, pomocí nichž se snažili přijít na to jak, kudy a odkud se tyto výtrysky teplé vody do Arktidy dostávají. „Údaje o živinách a izotopech, které jsme nashromáždili, byly užitečné pro vystopování původu tepelných bomb a také nám umožnily prozkoumat vliv jejich dynamiky na zásobování fytoplanktonem, který se z šelfových moří přenáší do Beaufortova moře,“ uvedl fyzikální oceánograf Yueng-Djern Lenno.

V Arktidě se voda vrství podle slanosti, nikoliv podle teploty. Většina oceánů světa má teplejší vodu u hladiny a chladnější vodu pod ní. V Arktidě ale existuje povrchová vrstva, která je studená; je ovlivněná odtokem řek a zrychlujícím se táním ledu. Teplá, relativně slaná voda, vstupuje z Tichého oceánu přes Beringovu úžinu a pak Barrowův kaňon u severního pobřeží Aljašky, který funguje jako tryska, když voda protéká úzkým průlivem.

Protože je tato voda slanější než arktická povrchová voda, je dostatečně hustá, aby „podminovala“ nebo se potopila pod sladkou arktickou povrchovou vrstvu. Její pohyb vytváří ostrůvky velmi teplé vody, které se skrývají pod povrchovými vodami.