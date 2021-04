V Brazílii objevili případy, kdy se lidé nakazili dvěma variantami covidu současně. Zvyšuje to hrozbu rekombinace

Rekombinace může virus změnit mnohem více než pouhé mutace – mohl by pak získat mnohem rychleji nebezpečné vlastnosti, jako je například ještě vyšší nakažlivost nebo schopnost odolávat protilátkám vytvořeným předchozí infekcí, nebo dokonce i vakcínám.

Podle této studie současná infekce dvěma nebo více různými kmeny zvyšuje možnost rekombinace genomů různých kmenů. A to znamená možnost vzniku nových variant koronaviru.

Vědci popsali tyto dva případy objevené v brazilském státě Rio Grande do Sul v dubnovém vydání vědeckého časopisu Virus Research .

Při mutacích se mění vždy jen malá část genomu, nejčastěji jedno písmeno jeho genetického kódu – výsledkem je v drtivé většině nějaký chyba. Někdy se ale ukáže, že tato chyba ve skutečnosti přináší viru nějakou výhodu – a pak se začne tato varianta s mutací rychleji šířit. To byl příklad známé britské varianty, která během několika měsíců v Evropě v podstatě nahradila původní kmen koronaviru.

Při rekombinaci se ale celý jeden úsek může smazat – a nahradí ho jiný úsek. Taková změna může vytvořit velký problém, zejména pro protilátky, které už virus nepoznají.

Až doposud se jednalo jen o problém teoretický, byť vědci věřili, že se to stát může a vlastně se jen čekalo, než se to prokáže. Například rozsáhlý výzkum virologa Marka Denisona z Vanderbiltovy univerzity ukázal, že v laboratorním prostředí mají tři druhy koronavirů (včetně SARS-CoV-2) schopnost této kombinace a dělají to dost rozsáhle.

Obavy se naplňují?

„I když je hlášeno několik případů reinfekce, možnost souběžné infekce virem přidává nový faktor ke komplexní interakci mezi imunitními systémy a mutacemi hrotového proteinu viru SARS-CoV-2,“ napsali autoři studie.

Ještě než byly brazilské případy potvrzené, uvedla evoluční epidemioložka Katrina Lythgoeová z Oxford Big Data Institute v Británii, že takové současné infekce jsou výjimečné. „Ale nové nebezpečné variant nás naučily, že tyto výjimečné události mohou mít obrovský dopad,“ vyjádřila se pro The New York Times.