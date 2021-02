Češi rádi používají „chytré“ příslušenství. Hodinky připojené k síti či fitness náramky jich loni zapnula třetina

Eurostat uvádí, že v roce 2020 použilo v Česku chytré příslušenství 35 procent lidí ve věku 16 až 74 let. Chytré hodinky, brýle či jiné příslušenství jsou podobně populární ještě ve Finsku a Estonsku.

Data ukazují, že v minulém roce použilo 19 procent lidí v EU ve věku 16 až 74 let chytré hodinky, brýle či headsety, fitness náramky nebo oblečení, boty a další doplňky připojené k síti. Takové procento lidí odpovídá takřka jedné pětině obyvatel Evropské unie. Nejvíce tyto doplňky používají mladší lidé ve věku 16 až 24 let, kterých je 28 procent. Jen o pět procent míň je podle dat Eurostatu uživatelů ve věku 25 až 54 let.