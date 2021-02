Neandrtálce mohlo vyhubit přepólování planety, naznačuje nová teorie

„Byla by to neuvěřitelně děsivá doba, skoro jako konec dnů,“ popsal ve videu, které popisovalo nový výzkum, jeho autor Chris Turney.

Vědci si až doposud nemysleli, že výrazné změny magnetických pólů, respektive dokonce úplné přepólování planety, měly zásadní dopad na životní prostředí. Magnetické pole planety sice tehdy zesláblo, takže do atmosféry pronikalo více kosmických paprsků, ale neexistovaly žádné důkazy, že by to nějak výrazně ovlivnilo život rostlin a zvířat.

Magnetické póly se v dějinách Země mění relativně pravidelně a z geologického hlediska i často. Podle britských geologů k tomu dochází přibližně čtyřikrát až pětkrát za milion let. Během těchto změn magnetický štít, který chrání naši planetu před částicemi proudícími ze Slunce, slábne. „Jak se magnetické póly prohazovaly, magnetické pole Země výrazně zesláblo, prakticky zmizelo,“ řekl Turney. „A to otevřelo planetu všem těm vysokoenergetickým částicím z vesmíru.“

Hrozí něco podobného nyní?

Magnetické pole Země oslabilo za posledních 170 let asi o devět procent. Magnetický severní pól se od 90. let rovněž rychleji posouvá, a to rychlostí až 50 kilometrů za rok. To přispívá ke spekulacím, že může hrozit převrácení pole.

Jaký by byl následek něčeho takové na moderní civilizaci, není jasné. Názory expertů se různí a liší se od nulového dopadu až po kolaps energetických a satelitních sítí. Zvýšení radiace by také mohlo vystavit více lidí nemocem, jako je rakovina.