Vědci testují očkování proti melanomu. Funguje na principu mRNA a u myší zabralo

V případě protinádorové imunoterapie zkoušeli vědci použít k ochraně mRNA nanočástice, ale ukázalo se, že to není funkční cesta. I ty jsou totiž obvykle z těla odstraněny během jednoho až dvou dnů po injekci. Nový přístup proto vsadil na něco jiného; vědci vyvinuli takzvaný hydrogel, který by měl po injekci pod kůži pomalu uvolňoval nanočástice mRNA spolu s další molekulou, která pomáhá aktivovat imunitní systém.

Tento výzkum sice probíhal zatím jen na myších, ale principy dělení rakovinných buněk jsou natolik obecné, že by to mělo fungovat velmi podobně i na lidech.

Ve zmiňovaném případě použili vědci ovalbumin, což je bílkovina obsažená v bílcích kuřecích vajec. Výsledný hydrogel po dobu 30 dnů pomalu uvolňoval do těla myši nakažené melanomem mRNA a adjuvantní nanočástice. Vakcína aktivovala T-buňky a stimulovala tvorbu protilátek, což způsobovalo zmenšování nádorů u léčených myší. Na rozdíl od neléčených myší nevykazovaly očkované myši ani žádné metastázy do plic.

Tyto výsledky dokazují, že hydrogel má velký potenciál pro dosažení dlouhodobé a účinné protinádorové imunoterapie, tvrdí autoři výzkumu. Chtějí se mu tedy věnovat i v dalších letech a v budoucnu dosáhnout i účinné léčby lidí.

Budoucnost je v mRNA

Vakcíny proti rakovině, které by měly fungovat na principu mRNA, jsou oborem, do něhož investuje řada velkých společností. Jedním z tahounů výzkumu je německá firma BioNTech, která vytvořila covidovou vakcínu, již vyrábí společně s firmou Pfizer. Ta dokonce uvažuje, že by mohla v budoucnu vzniknout i univerzální protirakovinová vakcína, která by byla účinná proti širokému spektru nádorů.