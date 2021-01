Příchod nebezpečnějších mutací bychom na datech o covidu měli vidět, říká šéf ÚZIS Dušek

Je to velmi variabilní údaj, který samozřejmě ze dne na den skáče. Ale žádoucí je, aby tahle křivka v dalších dnech a týdnech nabrala zase ještě směr dolů. Kdyby se křivka teď zastavila a začala růst nahoru a pokud bychom ještě přitom viděli rostoucí počet testů, které jdou z klinické indikace, to znamená jsou indikovány u lidí, kteří mají symptomy, je to jasný signál, že zpomalování skončilo. A s určitou pravděpodobností za 10 až 14 dní bychom viděli už i atak na nemocnost.

Testy, které jsou takzvané diagnostické nebo klinické indikace, což jsou v drtivé většině PCR testy, dosahují vyšší pozitivity, protože jsou u lidí většinou symptomatických. Jsou to indikace dávané praktickými lékaři u lidí, kteří tam chodí s nějakými potížemi - takže tam je pozitivita vyšší. Proto bych se nedivil, že je vysoká třeba 30 procent. Ale důležité je, aby klesala a aby s tím objemem testů, který děláme, jsme viděli pokles. A to se skutečně stalo. Skutečně jsme v povánočním období epidemii zabrzdili, opatření přijatá po 26. prosinci zafungovala. Ale v posledních dnech začala pozitivita stagnovat.

To je jeden z nejklíčovějších parametrů, které je potřeba sledovat. Relativní pozitivitu lze laicky vysvětlit takto: je to pravděpodobnost, že zachytíte pozitivního člověka, když uděláte nějaký objem testů. Může to být 5 ze 100, 29 ze sta a tak dál - čím je to číslo větší, tím je samozřejmě větší pravděpodobnost šíření nemoci a větší šance, že i člověk v normálním životě potká nakaženého.

Ale stále zatím z testů tedy vychází, že podíl pozitivity testů se pohybuje mezi 28 a 29 procenty. Co to znamená? Co nám to říká o tom, jak je rozšířená epidemie?

To je strašně těžká otázka. Ve chvíli, kdy máme po celém kontinentu šíření komunitního typu, Česko nevyjímaje, tak prohlásit něco hrdého na téma, že to máme nějak strašlivě pod kontrolou, by asi nebylo ani vůči přírodě dostatečně plné respektu. Ale snažíme se. V tuto chvíli ČR realizuje denně, troufnu si říct, obrovský objem testů. Denní nálož testů se pohybuje kolem 50 až 60 tisíc, když započítám i ty preventivní plošné.

V tuto chvíli je v nemocnicích vývoj podle takového středně optimistického scénáře, k tomu rizikovému scénáři nedošlo. A to proto, že opatření zabrala a brždění se promítlo do nemocnic. To je strašně dobře. Naší povinností je dělat scénáře i pro to riziko, které moc nemůže nastat, protože jak říkají kolegové z armády: „věř v to, že se to nestane, ale připrav si síly a prostředky na to největší možné riziko.“

A zase - nákaza zdravotnických pracovníků a její růst je jedním ze signálů šíření nemoci, hlavně komunitní, protože ti lidé taky normálně žijí a nakazí se v normálním životě. To, co pozorujeme teď, tedy ten pokles, je jednoznačně doklad nebo reakce na to, že to brždění stále zpomaluje.

To už bylo opravdu extrémní číslo, které začínalo blokovat určitý typ péče. Neříkám, že teď je to jako nějaké růžové, ale dosáhli jsme hodnoty asi nějakých 7,3 tisíce a klesá to.

Nemoc se šíří méně, než tomu bylo na podzim. Určitě tam hrají roli i režimová opatření. Co mám zprávy i z hodně velkých nemocnic, tak hodně testují pracovníky, což má samozřejmě významný preventivní efekt. Když to řekneme přímo v číslech, tak v tom vrcholu – na podzim – jsme byli v jednom dni na nějakých 15 až 16 tisících nakažených zdravotnických pracovnících.

A pokud se tedy už senioři nakazí, kde se to nejčastěji stane? Vidíte třeba nějaké velké klastry? Dejme tomu v domovech důchodců? Když bych měl odpovědět drze, tak bych řekl, že v komunitním šíření tohoto rozsahu se klastry hledají extrémně těžko. Hlavně ve volné populaci, protože se můžete nakazit v MHD a v podobných průchozích aktivitách, třeba průchozích provozech, jako je metro. A tam žádné klastry nedohledáte. To samé by platilo pro restaurace, kdyby fungovaly, je to průchozí podnik. V sociálních zařízeních v tuto chvíli, a strašně rád to říkám, vypadá situace stabilizovaná.

To druhé číslo, které je stejně důležité, je plošné preventivní testování. To jsou úplně jiní lidé - když to řeknu „vulgárně“, tak jsou nabírání z ulice náhodně. Je to prevetivní testování v drtivé většině antigenními testy konfirmované potom při nálezu PCR. Tady máme relativní pozitivitu „relativně příjemnou“ - asi 3 procenta. Klesla ze 6 až 8 procent, to je dobrý signál, zbrždění epidemie. Jakmile by se tohle začalo zvedat a jakmile by se tyto dvě křivky začaly souběžně spolu otáčet nahoru, je to jasný signál poměrně velkého rizika.

Zatím tomu tak není, ale zastavení křivky vnímejme jako signál, abychom byli obezřetní, abychom vývoj opravdu sledovali. Jak říkám, toto číslo musí být principiálně relativně vyšší, ale mělo by v čase klesat a určitě by nemělo růst.

Skutečně bylo realistické, že může nastat tato varianta, a je to i teď. I teď máme udělanou novou predikci do poloviny února. Počítá i s tím, že pokud by se stalo, že se zhorší populační vývoj, tak do deseti dnů to vidíte v nemocnicích. To znamená, že někdy kolem poloviny února by mohl být v nemocnicích zase poměrně velký nárůst a musíme před tím nějakým způsobem rozumně varovat.

Samozřejmě si přeju, aby se to nestalo, tyto křivky všechny ukazují, že to zatím k tomu nesměřuje. Ale nikdo nemůže zaručit, že se ta situace třeba nezmění za týden. Rizikový scénář, který v tuto chvíli stále může být na stole, je, že do tří do čtyř týdnů by se epidemie mohla vyvinout tak, že by mohlo být 11 až 12 tisíc hospitalizovaných a až 1800, 1900 na jednotkách intenzivní péče.

Realita, kterou pozorujeme, je daleko optimističtější. Celkové hospitalizace klesají, posledních několik dní je to minus 150, minus 200 denně, přitom je to ale dáno tím, že hodně lidí je v nemocnici relativně krátce a jsou propouštěni. Jinak denní příjmy jsou pořád vysoké a pohybují se mezi čtyřmi pěti stovkami, takže takzvaný „patient flow“ je pořád velmi velký a v nemocnicích je vysoká zátěž. To platí zejména pro jednotky intenzivní péče.

Covid pozitivní pacienti na jednotkách intenzivní péče jsou kolem 1100 na celou republiku, klesá to mírně, ale je to vysoké číslo. Mimochodem vrchol října, listopadu byl 1200, teď máme pod 1100. Začalo to klesat, ale málo, a ten pokles by musel být daleko zásadnější, abychom mohli říct, že se nemocnicím odlehčuje.

Zátěž musí být v některých regionech úplně enormní, protože jsou nad vrcholem období října, listopadu – Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj mají velmi vysoké hodnoty. Dokonce rostou hodnoty v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a tak dál. Takže situace v nemocnicích není jednoduchá.

Navíc spousta pacientů, kteří se vyléčí z vážného stavu, už mají negativní test, ale zůstávají v nemocnici, třeba i na jednotkách intenzivní péče, protože se doléčují delší dobu, takže teď si vůbec v nemocnicích nemůžeme dovolit žádný další útok.

Jaký očekáváte počet hospitalizovaných ke středě 27. ledna?

Odpovím trochu jinak. Měl jsem přednášku na bezpečnostní radě Jihomoravského kraje a tam jsem kolegům ukazoval dva scénáře. Jeden, podle kterého teď ten vývoj vypadá, tak kdyby to běželo úplně úžasně a docházelo k postupnému utlumování příjmů do nemocnic, tak jak to vidíme teď, k 31. lednu by klesli pacienti na jednotkách intenzivní péče až na pět set. A naopak, kdyby se vývoj obrátil a šíření nabralo zase opravdu ostrou dynamiku, tak do poloviny února může hrozit růst nad 9 000 celkového počtu hospitalizovaných.

Kdy bychom se mohli dostat na hodnotu hospitalizovaných 3000 a lidí na jednotkách intenzivní péče 450?

Ptáte se na hodnoty, které byly určeny panelem expertů jako hodnoty nad celou republikou, které by už umožnily relativní restart zdravotních služeb a i elektivní péče. A z mého, doufám, že ne subjektivního hlediska, je absolutní nezbytností se do tohoto stavu dostat. Odlehčit nemocnicím a dostat počty hospitalizovaných na tuto úroveň.

Bude to trvat minimálně tři týdny, ostatně každý si to může spočítat, to není žádá vysoká matematika. A není žádný důvod to utajit. Když řeknu dva tři týdny minimálně, tak si myslím, že říkám pravdu. Za předpokladu, že se opatření přijatá po 26. prosinci budou opravdu zodpovědně dodržovat, za předpokladu, že křivka poklesu nakažených osob půjde dál dolů, a za předpokladu, že příroda sama nebude chtít rozhodnout o nějaké změně.

V pondělí 18. ledna Státní zdravotní ústav v České republice potvrdil výskyt takzvané britské varianty. Vidíte její vliv na datech? Pracujete s modely, které pracují s tím jejím případným rozšířením?

Potvrzení té varianty je samozřejmě otázkou genetického průkazu, sekvenace. Po bitvě je každý generál a teď zvláště v epidemii mám pocit, že generálů je opravdu obrovské množství. Přesto to teď řeknu: já jsem byl přesvědčen, že ta mutace tady je a jsem přesvědčen, že jsou tady i jiné mutace.

Ta nákaza se šíří velice rychle, nezná hranice. To, že se v datech objevují tu a tam nějaké rozdíly mezi jednotlivými státy, jenom znamená, že jinak reportujeme a jinak měříme. Jinak je to kontinentální problém. Ta mutace tady je.