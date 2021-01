Covidová ztráta čichu je stále záhada. Káva po ní lidem někdy voní jako hořící guma

Pro nemocné je to vlastně velmi dobrá zpráva. Zpočátku se totiž lékaři obávali, že virus může napadat přímo neurony v nose, které jsou zodpovědné za vnímání čichu –⁠ ty posílají signály do takzvaného čichového bulbu, což je už oblast přímo v mozku. Vědci se tedy báli, že by virus mohl být schopný touto cestou překročit bariéru chránící mozek a proniknout přímo do něj.

Nicméně pitvy ukázaly, že něčeho takového je virus zatím schopný jen výjimečně. Tým harvardských neurobiologů pod vedením Sandeepa Datty ale přišel na něco jiného. Podle jejich výzkumu je virus SARS-CoV-2 zřejmě schopný napadat takzvané sustentakulární buňky v nose.

Nový koronavirus totiž při svém útoku na buňku míří na receptor ACE2, který se nachází na jejím povrchu –⁠ skrze něj pak proniká do ní. A sustentakulární buňky jsou na tyto receptory bohaté, neurony ne. Vědci se tedy domnívají, že když virus napadne tyto podpůrné buňky, čichové neurony jsou více zranitelné a chybí jim výživa. V důsledku toho pak část z nich zaniká a lidem se ztrácí schopnost vnímat pachy.

Covid-19 je ale nemoc, která útočí na tělo více způsoby současně –⁠ je velmi pravděpodobné, že je tomu tak i v případě ztráty čichu. Italští vědci totiž ukázali, že ke ztrátě čichu a chuti dochází ve stejné době, kdy se v krvi nakaženého člověka zvyšuje množství molekuly interleukin-6, která je spojená se záněty. A pitvy lidí, kteří na covid zemřeli, zase našly typické příznaky zánětů, jako jsou třeba poškozené cévy, právě v oblasti čichového bulbu.

Ještě složitější je ale pochopení toho, jak může covid poškozovat chuť a chemestézu. „Pokud vím, tak tohle vlastně ještě nikdo pořádně neví,“ prohlásil pro Nature John Hayes, který zkoumá dopad covidu na smysly. Oba tyto smysly se sice společně s čichem podílejí na vnímání přichutí potravy, ale jsou od něj odlišné. Chuť je založená na receptorech na jazyku, chemestéza zase na iontových kanálech v nervech.

Problém, který nemusí zmizet

Změna těchto smyslů naštěstí většinou netrvá příliš dlouho –⁠ vrací se nejčastěji do pořádku během několika týdnů. Podle článku, který vyšel v červenci v odborném časopise American Journal of Otolaryngology, se 72 procentům nemocných navrátí čich do měsíce, za stejnou dobu se vrátí 84 procentům chuť. Podobné výsledky ukazují i další studie, které studovaly menší skupinky vyléčených, ale o to intenzivněji.