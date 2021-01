Astronomové poprvé pozorovali umírající galaxii. Masivně z ní uniká hmota

„Je to vůbec poprvé, co jsme pozorovali hmotnou galaxii typickou pro vzdálený vesmír, která umírá kvůli masivní ztrátě chladného plynu,“ uvedla badatelka Durhamské univerzity Annagrazia Puglisiová.

Zmíněná galaxie ID2299 je tak vzdálená, že její světlo putovalo k naší planetě devět miliard let. Astronomové tak sledovali stav, kdy se vesmír, jehož stáří je odhadováno na 13,5 miliardy let, nacházel asi 4,5 miliardy let od vzniku.