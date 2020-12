Pravěcí lidé se možná ukládali k zimnímu spánku jako medvědi, naznačuje výzkum ze Španělska

Podle Juana-Luise Arsuagy, vedoucího paleontologů, kteří tuto fázi výzkumu vedli, vykazují fosilie velmi výrazné sezonní výkyvy. Ty podle něj naznačují, že vždy na několik měsíců se růst kostí v podstatě zastavil – a to velmi dobře odpovídá tomu, jak se chovají kosti jiných savců při zimním spánku.

Vědec pro deník The Guardian uvedl, že tito předchůdci lidí přecházeli do metabolických změn, které jim pomáhaly přežít dostatečně dlouhou dobu v chladných podmínkách s omezenými zásobami potravy a dostatečnými zásobami tělesného tuku. „Hibernovali a my to poznáme podle narušení vývoje jejich kostí,“ řekl.

Tato představa je sice značně bizarní, ve skutečnosti ale zimní spánek představuje řešení pro celou řadu savců – a někteří jsou dokonce značně blízcí lidem, například komby a lemuři. „To nám naznačuje, že genetický základ by mohl být zachován u mnoha druhů savců – včetně lidí,“ uvádějí vědci.

Pozoruhodné je, že ve stejné jeskyni byly nalezeny i pozůstatky medvědů – tedy zvířat, která se také prokazatelně k zimnímu spánku ukládala.

Proč nepřespíme zimu?

Moderní člověk takovou schopnost postrádá; nevyužívají ji ani národy, které žijí v prostředí extrémních zim, jako jsou například Sámové nebo Inuité. I na to se vědci zaměřili; chtěli zjistit, zda toto chování „specialistů na zimu“ nenarušuje jejich teorii.

Autoři španělského výzkumu tvrdí, že severské národy mají k dispozici zdroje, jaké neandertálci neměli. Jde zejména o mořské ryby a sobí tuk – ty jim umožňují získat tolik potravy a energie, že zimní spánek není zapotřebí. Naopak Pyrenejský poloostrov před půl milionem let nic takového neměl, byl poměrně neúrodný a zejména zdroje tučných potravin zde nebyly prakticky vůbec.