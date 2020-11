Ustupující ledovec odhalil v Norsku pravěkou loveckou skrýš

Vědci nález popsali ve studii, která vyšla v odborném časopise Holocene. Odhalili ho v oblasti Langfonne, kterou zkoumají už několik let. Je bohatá na takzvané ledové čepice – menší ledovcové regiony, které v poslední době mizí rychleji než velké ledovce. Přitom odhalují vše, co bylo tisíce let pod nimi nebo co do nich zapadlo.