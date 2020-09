Covid-19 se stane sezonní nemocí, predikuje studie. Bude to ale ještě trvat

Z chování viru SARS-CoV-2 vyplývá, že se covid-19 stane běžným sezonním onemocněním, říká studie zveřejněná v odborném žurnálu Frontiers in Public Health. Bude to ale ještě nějakou dobu trvat –⁠ nastane to teprve tehdy, až nastane stav nazývaný zjednodušeně jako kolektivní imunita. Do té doby ale covid nebude roční období respektovat; autoři proto zdůrazňují důležitost kontrolních opatření.