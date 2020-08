Covid-19 změnil vědu. Je rychlejší, otevřenější a mnohem více mezinárodní

„Snad pro útěchu, nebo abychom viděli světlo na konci tunelu, se mnozí ptají, zda nám to všechno, co jsme byli schopni udělat proti pandemii covidu-19, umožňuje přemýšlet o bohatší společnosti, která je solidárnější a rovnější,“ píše list La Repubblica.

Jde právě o epidemie a spolupráci. List La Repubblica se zaměřil na svět vědeckého výzkumu. Když analyzoval publikované práce o koronaviru z prvních šesti měsíců od začátku pandemie, všiml si, že jejich počet (téměř 14 tisíc) je desetkrát vyšší, než tomu bylo u nedávných virových epidemií, jako jsou SARS, ptačí chřipka, blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) či prasečí chřipka.

Výzkum se stal otevřeným

Když se novináři z tohoto deníku podívali na data lépe, našli něco ještě zajímavějšího, co se týká mimořádné schopnosti reakce vědecké komunity na pandemii. A sice, že 90 procent výzkumů bylo publikováno okamžitě a otevřeně, a to i v nejprestižnějších časopisech, jako je Nature a Science. A to podle La Repubblica znamená, že kterýkoli lékař v každé části světa má dnes možnost rychlého přístupu k velkému množství informací, které mohou být rozhodující pro zlepšení prevence i terapie.

Jde o významnou výhodu, protože právě tato cesta pomáhala den po dni vylepšovat znalosti, jaké jsou nejlepší způsoby, jak nemoci čelit. Stačí si připomenout například obrat, který vedl k tomu, že se v prvních fázích nemoci dává přednost lékům na bázi kortizonu před jinými léky, původně velmi vychvalovanými, jako je hydroxychlorochin a další protivirové přípravky, uvádí italský deník konkrétní příklad.