Spojené státy vykoupily většinu zásob remdesiviru. Pandemie se tam zhoršuje

Kdo dostane remdesivir

Společnost Gilead ve středu oznámila, že darovala dávky remdesiviru Austrálii. Výrobce se také pokouší zajistit levnější varianty remdesiviru pro občany chudších zemí světa.

V květnu zahájil jeden z největších výrobců léků Beximco Pharmaceuticals výrobu remdesiviru v Bangladéši. Gilead se také spojil s výrobci generických léčiv v Indii a Pákistánu, včetně společností Cipla Ltd and Hetero Labs Ltd, aby vyráběly a dodávaly remdesivir do 127 rozvojových zemí. V nich by měla cena dosahovat zhruba 600 dolarů (asi 14300 korun) za kúru.