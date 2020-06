Nový koronavirus zřejmě může u zdravých lidi vyvolat cukrovku, naznačují výzkumy

O cukrovce se ví, že je při covidu-19 rizikovým faktorem - lidé, kteří touto chorobou trpí, mají větší pravděpodobnost vážného průběhu nemoci a také na ni častěji umírají. „Cukrovka je při nákaze covidem jako dynamit,“ popsal v odborném časopise Nature vědec Paul Zimmet, který se souvislosti mezi oběma chorobami věnuje.

Patří mezi rostoucí skupinu expertů, kteří upozorňují na to, že cukrovka průběh nemoci nejen zhoršuje, ale také, že virus ji může u některých lidí spustit. „Cukrovka je sama o sobě pandemií, stejně jako covid-19; a tyto dvě pandemie se mohou potkat,“ varuje expert z australské Monash University.

Důkazů přibývá

Důkazů sice zatím není mnoho, ale přibývá jich. Osob, u nichž se cukrovka najednou objevila, podobně jako u Finna Gnadta, je totiž víc. A další desítky lidí byly přijaty do nemocnic s extrémně vysokou hladinou cukru a ketonů v krvi. Když tělo neumí vyrobit dostatečné množství inzulinu, aby tak rozkládalo cukr, používá jako alternativu právě ketony; to naznačuje, že koronavirus má na tento systém nějaký dopad.

Náznaků je sice jen málo, ale podle vědců to není tak důležité. „Ve vědě někdy musíte začít jen s malým množstvím důkazů, abyste si mohli udělat hypotézu,“ uvedl profesor Zimmet.

A vědci mají i další nepřímé důkazy.

Se vznikem autoimunních onemocnění, jako je právě cukrovka prvního typu, je totiž spojeno více virů - včetně původního SARSu. Příčinou by mohlo být to, že řada orgánů, které kontrolují cukr v krvi, je bohatá na protein ACE2; právě ten nový koronavirus využívá k průniku do buněk.