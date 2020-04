Na Bulovce pomáhá s testy na koronavirus Pipeťák. Robot jich zvládne i sedm set denně

Bulovka byla mezi prvními laboratořemi v Česku, které začaly po laboratoři Státního zdravotního ústavu vzorky na přítomnost koronaviru testovat. Za nejvytíženější den tamní zdravotníci otestovali 670 vzorků, běžně jich dělají kolem tří až čtyř stovek. Pracují každý den od šesté ranní do osmi večer.

Otestovat vzorek z výtěru z krku trvá zhruba šest hodin. Každý potřebuje ruku odborníka třináctkrát, mezitím pracují různé chemikálie nebo stroje. „Robot výrazně usnadnil jeden krok. Ve chvíli, kdy jsou vzorky zapsané a vyizolované, je k nim třeba přidat chemikálie potřebné k detekci virové RNA. Výrazně snížil riziko chyby při ručním pipetování,“ vysvětlila Lenka Richterová ze stejného oddělení. Robotická ruka podle ní není rychlejší než člověk, ale neunaví se. Laboranti se tak díky ní mohou soustředit na jiné části procesu.

Připravit stroj přezdívaný Pipeťák pro používání v nemocnici trvalo asi dva týdny. „Postavili jsme stroj, který se vlastně na tu věc úplně nehodí. Není to zdaleka to nejlepší, ale mohlo to být rychle,“ doplnil Václav Hlaváč z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT. Robot dokáže za den zpracovat až sedm stovek testů.