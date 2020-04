Kontrolovat pandemii koronaviru pomocí mobilních aplikací je možné, říká výzkum z Oxfordu

„Pokud byste se nakazili, všechny tyto osoby budou okamžitě (a anonymně) informovány, aby zůstaly doma v izolaci. Pokud by se majitel aplikace rozhodl sdílet více dat, pak by se daly tyto údaje využít pro lepší sledování trendů vývoje pandemie v místě, kde se pohybuje – a dala by se tak cíleněji poskytovat péče lidem, kteří ji nejvíce potřebují,“ uvedli autoři studie.

Vzhledem k rozšíření pandemie napříč kontinentem vědci věří, že mobilní aplikace vyvinutá pro celou Evropskou unii by masivně snížila jak přenosnost nemoci, tak zejména její návrat. A také by poskytla všem lidem v Evropě příležitost, jak se osobně zasadit za to, aby pandemie co nejdříve pominula: mobil každého jednotlivého člověka by se tak totiž stal jakýmsi hygienikem, který by pomáhal zjišťovat trasování nakažených a také by varoval ostatní.

Autoři doporučují tento přístup také pro chudší země, které nejsou schopné poskytnout svým občanům takové množství testů, jaké by bylo zapotřebí. Vědci zdůrazňují, že aplikace by měla být kombinována s izolací podezřelých, klasickým trasováním, karanténou kontaktů podezřelých, větším důrazem na dostatečnou vzdálenost mezi lidmi, zvýšením počtů testů, ale také pravidelnou dekontaminací a zvýšenou hygienou.

„Pokud by byla taková mobilní aplikace v nějaké zemi šířeji přijata, a poté kombinována s dalšími kriticky důležitými postupy (jako jsou vzdálenosti mezi lidmi a rozšířené testování), náš model naznačuje, že by se epidemie dala dostat pod kontrolu,“ dodali autoři studie.