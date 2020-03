NASA hledá nové astronauty, mají letět na Měsíc i na Mars. Čeká desetitisíce zájemců

Zájemci o tuto možnost se mohou do konce března hlásit na webovém formuláři , podmínkou je, aby měli americké občanství. Další podmínkou je nejméně magisterské vzdělání z nějakého STEM oboru – tedy Science, Technology, Engineering a Mathematics, neboli věda, technologie, technické obory a matematika. Dá se to nahradit ukončeným lékařským vzděláním nebo účastí v některých vědeckých programech.

„Stát se astronautem není snadný úkol, protože být astronautem není snadné,“ uvedl Steve Koerner, ředitel letových operací této agentury a současně předseda komise, která o výběru nových astronautů rozhoduje. „Ti, kdo se zapíší, budou soupeřit proti tisícovkám zájemců, kteří o kariéře astronauta sní a pracují na tom, aby se mohli vydat do kosmu, celý život. Ale někde mezi nimi jsou naši příští astronauti a my se už teď těšíme, abychom se s nimi setkali,“ doplnil Koerner.

Celkem od šedesátých let dvacátého století NASA vybrala 350 osob, které se staly astronauty – to nutně neznamená, že letěli do kosmu, ale byli členy astronautického sboru. V současné době má tento sbor 48 osob – pro další ambiciózní plány USA je to ale málo, proto je zapotřebí ho podle NASA výrazně zvětšovat.