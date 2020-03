V Kanadě se připravuje útulek pro staré kytovce ze zábavních parků

„Kvalita života by mohla být úplně jiná, než je nyní v zábavních parcích,“ uvedla Lori Marinová, zakladatelka nadace. „Už jim chybí dovednosti, aby mohly jen tak přežít v oceánu. Rezervace by ale byla mnohem bližší opravdové přírodě než to, jak žijí nyní,“ popsala svou vizi.

Plán na vytvoření útočiště pro seniorní kytovce představila na začátku března americká organizace Whale Sanctuary a v Kanadě už vybrala místo, v jehož okolí by toto zařízení mělo vzniknout. Dostatečně velkou zátoku, která je jednak oddělena od příliš chladných vod a současně je dobře chráněná před bouřemi, našla asi 200 kilometrů severně od Halifaxu v Novém Skotsku, v komunitě Port Hilford.

Stará zvířata by tu měla důstojně dožít

Útočiště by mělo být vlastně velmi jednoduché – ochránci by rádi jen pomocí silných sítí oddělili zátoku od oceánu. Proudy jsou zde natolik silné, že sem přinesou dostatek potravy, a přitom zabrání kytovcům dostat se na volné moře, kde by nemohli přežít.

Nadace chce velryby krmit, případně přikrmovat, očekává totiž, že přesun do nového prostředí by pro ně mohl představovat zpočátku nadměrný stres. Dostatek potravy by měl zvířatům pomoci se s ním vyrovnat.

Pokud půjde všechno podle plánů a tento záměr schválí kanadská vláda, mohlo by být prvních osm běluh přepraveno do této oblasti už v průběhu příštího roku. „Toto místo je jen řídce obydlené, ale místní se na tento projekt těší. Opravdu chápou, o co nám jde – překvapilo nás, jak otevření jsou,“ dodala Marinová.