Lék, který by mohl pomoci proti koronaviru, otestují ve Wu-chanu. Na vývoji látky pracoval i český vědec

„Gilead úzce spolupracuje s globálními lékařskými autoritami, aby reagoval na hrozbu nového koronaviru (2019-nCoV) vhodným experimentálním užitím naší látky remdesivir,“ uvedl zástupce společnosti Merdad Parsey. Do projektu je kromě této soukromé firmy zapojeno také několik amerických úřadů - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (DHHS) a také čínská strana skrze její nejvyšší lékařské autority. Na vše pak dozírá Světová zdravotnická organizace (WHO). „Remdesivir zatím není ani schválený, ani licencovaný a zatím ani nebylo prokázáno, že by byl bezpečný nebo efektivní,“ umírňuje přehnaná očekávání Gilead v tiskové zprávě. Právě proto by nyní měl být otestován na malém množství čínských pacientů přímo v nejhůře postižené části světa, tedy přímo ve Wu-chanu – a to v rámci nejpřísnějších vědeckých kritérií. To by mělo pomoci s pochopením jeho účinnosti, rizikových faktorů a také možných vedlejších účinků. Gilead uvádí, že zatím neexistují žádná data o tom, že by měl remdesivir prokazatelný účinek na wuchanský koronavirus, ale na zvířatech se ukázalo, že funguje účinně proti koronavirům SARS a MERS, které mají velmi podobnou strukturu jako wuchanský koronavirus. Čína žádá o patent Virologický ústav Čínské akademie věd v úterý oznámil, že požádal o patent pro Čínu k použití remdesiviru při léčbě. Žádost ústavu, který sídlí ve městě Wu-chan, tedy přímo v centru nynější epidemie, předložil 21. ledna společně s zdravotním ústavem vojenské akademie čínské armády. Žádost o patent namísto „nucené licence“, umožňující vládě v případě nouze povolit výrobu patentově chráněného léku bez svolení vlastníka, podle agentury Bloommberg naznačuje, že Čína se souběžně se snahou omezit šíření nákazy snaží ukázat svůj respekt k duševnímu vlastnictví. Podle agentury není jasné, zda či kdy čínské úřady pověřené ochranou duševního vlastnictví žádost ústavu schválí. Co je remdesivir Zatímco vývoj vakcíny proti novému koronaviru může trvat celé roky, remdesivir má tu výhodu, že už na lidech testován byl, byť ne v souvislosti s wuchanským koronavirem. Klíčové je, že v testech se neukázaly žádné zásadní vedlejší účinky. Ve spolupráci s americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí byla roku 2015 látka, na které český vědec Tomáš Cihlář pracoval, testována společně s dalšími léčivy na pacientech s ebolou.

U eboly byly účinnější jiné léky, navíc epidemii eboly se podařilo zdárně potlačit. O tři roky později ale studie ukázaly, že remdesivir může fungovat proti širokému spektru koronavirů, určitě proti MERS a SARS. A také, že tato látka nezpůsobuje mutaci virů. Funguje tak, že blokuje rozmnožování viru a brání tak šíření jeho genetické informace. „Je to látka, která se lépe dostane k viru do plic a díky tomu může proti němu velmi dobře účinkovat. Předpokládám, že právě tato látka by mohla být jednou z nejlepších, které by mohly v případě, že se nákaza rozšíří, být použité,“ uvedl pro Českou televizi Radim Nencka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „Produkt firmy Gilead remdesivir je z mého pohledu nejnadějnější.“

Fakta Stopa profesora Holého Stopa profesora Holého V rozhovoru pro Hospodářské noviny roku 2015 Tomáš Cihlář uvedl, že tyto látky jsou do jisté míry inspirované původními výzkumy profesora Antonína Holého. Holý byl český chemik, který objevil řadu látek, které dnes léčí miliony lidí po celém světě.

Stál například za jedním z nejúčinnějších léků v boji s epidemií AIDS. Antivirotikum Viread je vyráběné na základě licence jeho původních objevů, stejně jako jiný účinný lék působící proti viru pásového oparu, viru pravých neštovic a virovému zánětu oční sliznice. Další preparát zase úspěšně potírá virovou hepatitidu typu B. Gilead využívá řadu patentů na některé léky Antonína Holého.

„Je to experimentální látka, která ještě není schválená, ale předpokládám, že pro tento účel by se mohla použít. Je v obecném zájmu, aby se tato látka použila,“ věří vědec. Podle Nencky se v Číně začaly testovat také takzvané proteázové inhibitory, tedy léky vyvinuté původně proti HIV. „Ty ale podle údajů amerických vědců nemají takovou účinnost jako remdesivir.“ První test už zřejmě proběhl Podle agentury Bloomberg už Gilead lék proti koronaviru použil, a to u pětatřicetiletého pacienta ve státě Washington. Zákrok proběhl v Providence Regional Medical Center v Everettu nedalo Seattlu. „Pokud vím, jde o první známý případ na světě, kdy byla tato látka použitá na člověku proti viru,“ uvedl Jay Cook, který toto centrum vede. „Cítili jsme, že výhody tohoto léku převyšovaly potenciální rizika, která mohla být spojená s jeho užíváním,“ dodal Cook. Zápal plic se u pacienta zlepšil během pouhého jediného dne. A to aniž by se u něj projevily nějaké vedlejší účinky, informovali vědci v odborném časopise New England Journal of Medicine.

