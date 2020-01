Před 30 lety dostali estébáci „domácí vězení“. Ministr vydal rozkaz ke zrušení tajné policie

„Z celkového počtu kádrových příslušníků StB – přibližně 13 500 – jich byla postavena mimo službu necelá polovina. Důležité bylo, že došlo k zastavení operativní činnosti a mimo službu byli postaveni příslušníci StB z krajů, ze správy pasů a víz, z 12. správy v Bratislavě a II. správy StB s celostátní působností, kde fungovaly odbory pro boj s vnitřním nepřítelem,“ vysvětluje badatel Radek Schovánek. Tisíce estébáků měly být postaveny mimo službu. Někteří se ovšem udrželi v bezpečnostních složkách i navzdory změně režimu.

Někteří odešli sami už koncem roku 1989. Nechtěli přijít o výsluhy

Že se blíží výrazná změna, museli příslušníci StB tušit postupně už od konce listopadu 1989. „Nepochybně věděli nebo předpokládali, že se blíží zrušení StB. Někdy na začátku prosince pochopili, že strana je mrtvá, není schopná uhájit své pozice, a začali se starat o sebe. Začali likvidovat materiály, někteří kolaborovali s novou mocí a připravovali se na to, že komunistická strana bude mimo politický vliv,“ potvrzuje Schovánek.

Některé také zřejmě dohnalo špatné svědomí a obávali se, že s přechodem k demokracii by mohly vyjít najevo jejich nezákonné praktiky. „Někteří příslušníci StB odešli sami už v prosinci 1989 a nešli tak ani k prověrkám, které začaly na jaře. Dobře totiž věděli, že jsou natolik zkompromitovaní, že by prověřováním neprošli a mohli by tak přijít o výsluhu, kdyby komise konstatovala, že se něčeho dopustili. Pokud ale odešli včas na vlastní žádost, tak dostávali výsluhy a odchodné,“ dodává badatel.