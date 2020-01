České hory zasáhne prudká obleva, potrvá až do úterý

Za sněhem do Alp?

Vydatné sněžení se ale nečeká ani v Alpách. Do úterního rána bude sněžit málo – jen na severním návětří. Jinak by to ale mělo být v úterý, kdy by za 24 hodin mohl napadnout na hranici mezi Švýcarskem a Rakouskem až metr sněhu.