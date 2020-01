Britští experti našli bílou krvinku, která svede zničit nádor. A věří, že pomůže mýtit rakovinu

Vylepšené lymfocyty zpět do těla

Výzkum ještě není ani zdaleka u konce, ale lékaři věří, že by léčba nemusela být složitá ani bolestivá. Připouštějí ale její nákladnosti, protože by ji bylo třeba „ušít na míru“ každému jednotlivému pacientovi.

Nejprve by mu byl odebrán vzorek krve, z něhož by lékaři získali T-lymfocyty. Pak by byly geneticky upravené tak, aby produkovaly receptor schopný najít rakovinu. Tyto vylepšené buňky by se pak v laboratoři produkovaly ve velkém množství a nakonec by se vpravily zpět do těla pacienta. Tento postup je vlastně stejný jako ten, který se již používá při terapiích CAR-T.

U zvířat a v laboratorních experimentech vše fungovalo přesně podle předpokladů, ale než začnou první pokusy na lidech, bude ještě podle BBC potřeba více ověření bezpečnosti celé této procedury.