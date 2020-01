Před 65 lety vznikla Barákova komise. Komunisté v ní vyšetřovali zločiny komunistů

„Smyslem komise bylo přezkoumání některých sporných případů lidí odsouzených po roce 1948, ale zadání bylo velice vágní. V období od Stalinovy a Gottwaldovy smrti se totiž objevovaly stále častější stížnosti na dřívější rozsudky a pod tíhou těchto stížností vznikla tato komise. Neměla revidovat a rehabilitovat rozsudky, ale pokud možno otupit rostoucí kritiku,“ popisuje historik z Vojenského historického ústavu (VHÚ) Prokop Tomek. Jen několik let po popravě odsouzených v procesu se Slánským mělo dojít k prověření rozsudku. A to přesto, že záměr to původně vůbec nebyl. Za smrt Slánského a dalších funkcionářů byli odsouzeni dva vyšetřovatelé Komise vznikla kvůli sílícímu tlaku a částečnému politickému obratu po smrti Josifa Stalina a Klementa Gottwalda. Jejím účelem bylo přezkoumat výsledky soudů s bývalými členy strany, ne se všemi souzenými. Ten nejznámější proces s Rudolfem Slánským a dalšími komunisty nazývaný jako Proces s vedením protistátního spikleneckého centra ale komise nejdřív prověřovat také neměla. „Původní záměr nebyl tento proces revidovat. Rok a čtvrt po založení komise byla ale vytvořena ,komise C‘ pro vyšetření procesu se Slánským, která ale potvrdila téměř všechny závěry původního soudu,“ vysvětluje Tomek. Přece jen, od monstrprocesu v té době uplynuly necelé čtyři roky a většina tehdejších aktérů byla stále ve stejných funkcích jako v době stranických čistek. Přesto mělo přezkoumání rozsudku konkrétní výsledky – do vězení se dostali dva vyšetřovatelé Státní bezpečnosti, kteří Slánského a další obviněné brutálním způsobem vyslýchali. „Komise sama odsoudit nikoho nemohla, ale na základě její práce došlo k zatčení a odsouzení dvou osob: Bohumila Doubka a Vladimíra Kohoutka. Jiní příslušníci StB byli zase přeřazeni z ministerstva vnitra do jiných funkcí, ale nebyli potrestáni. Takže k postihům v minimální míře došlo a ke kádrovým změnám také,“ shrnuje výsledky Tomek.

Fakta Bohumil Doubek a Vladimír Kohoutek Bohumil Doubek a Vladimír Kohoutek Bohumil Doubek a Vladimír Kohoutek byli vyšetřovatelé StB, kteří vyslýchali Rudolfa Slánského a další komunisty obviněné při stranických čistkách. Za svůj podíl na procesech dostali oba finanční odměnu 30 000 korun, byli povýšeni a vyznamenáni. Po uvěznění a pobytu ve vazbě napsal Doubek za mřížemi výpověď o svém podílu na procesech (vyšla pod názvem StB o sobě), která jako jedna z mála popisuje okolnosti tehdejšího procesu a brutální vyšetřovací metody.

Doubek byl 17. května 1957 odsouzen na devět let, Kohoutek na sedm. Už před Vánocemi téhož roku se ale oba ocitli na svobodě, revize tak byla přece jen spíše symbolická. Důvod? Funkcionáři, v minulosti zodpovědní za procesy, většinou setrvávali ve svých funkcích. A potvrzením neoprávněnosti soudů by tak obvinili sami sebe. „Komise si na závěr pochvalovala, že se podařilo prověřit procesy a najít spravedlnost, ale současně to neposloužilo nepřátelům strany a zřízení. Báli se, aby je to nezkompromitovalo, protože by tak přiznali, že došlo k nezákonnostem a potvrdili by, že jejich kritika je pravdivá,“ poznamenal Tomek. Připomněl, že komisi nechal zřídit Antonín Novotný, první tajemník strany a prezident republiky, který se sám na procesech podílel, byť ne jako hlavní protagonista. „Dostali se tak do zvláštní situace, protože povolili revidovat něco, co sami vytvářeli. A kdyby to bylo označeno za nezákonné, musely by z toho být vyvozeny politické důsledky. Myslím si, že se dostali do podobné situace, jako když Husák celou normalizaci odmítal cokoli změnit na poučení z krizového vývoje a rehabilitovat členy strany vyloučené po roce 1968,“ přirovnává historik. „Nestrannost“ komise vyplývala už z jejího složení – jejím předsedou byl ministr vnitra Rudolf Barák, pod kterého spadala Státní bezpečnost. Pokud by tak připustil nějaká pochybení vyšetřovatelů, ukázal by tak i sám na sebe. Revize se ale zřejmě ujal i z jiného důvodu – protože pod svícnem bývá největší tma.

Fakta Rudolf Barák Rudolf Barák byl komunistický politik a v letech 1953 až 1961 také ministr vnitra. V roce 1962 byl obviněn ze zpronevěry, zatčen, vyloučen ze strany a odsouzen na 15 let vězení. Propuštěn byl v roce 1968 po pádu svého politického soupeře Antonína Novotného, rozsudek byl zrušen. Barák se už do politiky nevrátil a vystřídal několik zaměstnání, dělal například skladníka nebo pracoval v tiskárně.