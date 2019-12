Čínští vědci, kteří geneticky upravili dvojčata, půjdou do vězení

Vědec Che Ťien-kchuej se loni postaral o senzaci, když oznámil, že se narodily první geneticky modifikované děti vzešlé z jeho výzkumu. Podle Nové Číny byl odsouzen ke třem letům vězení a pokutě tří milionů jüanů (9,8 milionu korun). K nižším trestům byli odsouzeni i dva jeho kolegové: Čang Žen-li k dvouletému vězení a pokutě milionu jüanů a Čchin Ťin-čou k osmnáctiměsíčnímu žaláři a pokutě 500 tisíc jüanů. Soud oznámil, že vědci „překročili hranici vědecké i lékařské etiky“.

Che se snažil zajistit u dětí odolnost proti viru HIV, jímž byl nakažen otec narozených dvojčat. Čínská vláda se stala terčem kritiky za benevolentní postoj k jeho výzkumu. V mnoha zemích je genetické přepisování lidských embryí zcela zakázáno. Jinde je považováno za neetické a nebezpečné. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že by genetické modifikování lidského embrya mohlo mít nezamýšlené následky. Čína výzkum nechala zastavit a Chea začala vyšetřovat policie. Neetický výzkum Čínský soud ve svém rozhodnutí v podstatě zopakoval závěry, které o genetikově pokusu zveřejnil americký odborný časopis MIT Technology Review. Z dokumentu podle webu vyplývá, že Che Ťien-kchuej, který tým čínských genetiků vedl, se choval nesprávně po stránce vědecké i etické. Dětem imunitu vůči HIV nedokázal předat, navíc u nich způsobil neplánované mutace. Podle autorů článku čínský genetik zcela ignoroval existující vědecké normy. Dvojčata Lula a Nana měla být prvními lidmi, kteří se stanou díky vědě imunními vůči smrtící nemoci, kterou se stále ještě nepodařilo porazit. Che Ťien-kchuej na počátku prohlásil, že jeho přelomová metoda pomůže kontrolovat epidemii HIV. Ale již tehdy se objevila řada námitek, mimo jiné se týmu nepodařilo reprodukovat mutaci genu, který tuto odolnost vytváří.

„Tvrzení, že se podařilo reprodukovat variantu CCR5, je do očí bijící dezinterpretace opravdových dat a dá se popsat pouze jediným výrazem: úmyslný podvod,“ uvedl pro MIT Technology Review expert na genetické úpravy z Kalifornské univerzity v Berkeley Fjodor Urnov. Studie podle něj ukazuje, že vědecký tým selhal už v tom, aby vůbec reprodukoval vybranou variantu genu CCR5. Čínští vědci sice zacílili správný gen, ale nedokázali replikovat tu správnou variantu označovanou jako Delta 32. Místo toho stvořili úplně novou variantu, jejíž dopad na děti není známý. Podle Urnova je to tím, že Číňané použili metodu na úpravu genů známou pod zkratkou CRISPR. Je sice často využívaná, ale stále ještě není bezchybná. Občas vytváří nechtěné úpravy, což ji činí pro využití na lidech značně kontroverzní. V tomto případě našli vědci v embryích jen jednu takovou nechtěnou změnu, ale je možné, že jich bylo výrazně více, nebylo však reálné to prozkoumat. Kdyby se o to genetici pokusili, došlo by k poškození buněk embrya, a tedy k jeho zničení. Manipulace s rodiči Další kontroverzí je, že rodiče dvojčat zřejmě dostali špatné informace a souhlasili s experimentem pravděpodobně kvůli něčemu úplně jinému. Otec dětí byl totiž HIV pozitivní, což je v Číně obrovské společenské stigma a znemožňuje to v podstatě dostat se k umělému oplodnění. A to přesto, že již existuje funkční a osvědčená technika, jak v takovém případě zabránit spermiím, aby infekci přenesly na plod.



Endokrinoložka Jeanne O'Brienová se domnívá, že právě touha po umělém oplodnění byla tím, co manžele do tohoto experimentu přivedlo. Byla to pro ně jediná možnost, jak získat vlastní děti. Nasvědčuje tomu i fakt, že se autoři pokusu snažili zamést řadu stop po této části experimentu, a dokonce o ní záměrně nepravdivě informovali.