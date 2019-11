Drtivá většina delfínů jsou praváci, zjistili vědci

Pravou stranu těla má podle vědců dominantní také většina delfínů. Podle nové studie by se to mohlo týkat až 99 procent těchto savců. Zdá se tak, že delfíni mají ve své populaci zřejmě ještě větší poměr praváků než lidé.

Vědci, kteří studii uskutečnili, pozorovali delfíny skákavé na Bahamách. Jennifer Kaplanová z americké neziskové organizace Dolphin Communication Project, která byla součástí výzkumného týmu, popsala, že nejdřív si kapitán jejich lodi všiml, že se delfíni otáčejí vždy stejným směrem.

„Nejprve jsem to nezpozorovala. Po chvíli jsem to ale zaznamenala také a napadlo mě, že by to bylo skvělé téma pro výzkum,“ řekla Kaplanová.

Vědci poté několik let pozorovali pohyby delfínů. Výsledkem práce byl více než desetihodinový snímek sestavený ze záběrů, které vznikly mezi roky 2012 až 2018. Video ukazuje, jak delfíni plavou poblíž mořského dna a v písku hledají potravu prostřednictvím echolokace.