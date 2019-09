Indii čeká 15 minut hrůzy. Na Měsíci se pokusí přistát modul sondy Čandrájan-2

Zatímco sonda zůstane na oběžné dráze, přistávací modul po pondělním oddělení sestupuje k měsíčnímu povrchu. Dosednout má v oblasti jižního pólu, kde se ještě nikdo o přistání nepokusil. Asi čtyři hodiny poté by mělo z modulu vyjet šestikolové lunární vozítko, které se bude věnovat chemické analýze odebraných vzorků.

Video of Meet Vikram — Chandrayaan 2’s Lander!

Cílem je prozkoumat trvale zastíněné krátery, o nichž se vědci domnívají, že by mohly obsahovat až sto milionů tun vody. Tento předpoklad potvrdila předchozí mise indické sondy Čandrájan-1 z roku 2008. Podle vědců by zásoby vody a minerálů v kráterech mohly z Měsíce učinit vhodné místo na zastávku při budoucích dalekých cestách do vesmíru, například při lidské misi na Mars.

Dosud s přistáním svých přístrojů na přirozeném souputníku Země uspěly USA, Rusko (respektive bývalý Sovětský svaz) a Čína. Izraeli v dubnu nevyšel pokus se sondou Berešit. Zatím tedy jako poslední v lednu zdárně na Měsíc dorazila čínská sonda Čchang-e 4 s robotickým vozítkem.