Svatý grál léčby malárie je tady. V Malawi se proti ní začalo očkovat

V Malawi zdravotníci tento týden po letech příprav začali s rozsáhlým testováním vůbec první očkovací látky proti malárii. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace (WHO). V první fázi budou očkovány malé děti v Malawi, Ghaně a Keni a do roku 2022 by jich mělo vakcinací projít kolem 360 tisíc.