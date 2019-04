„Mezinárodní vesmírná stanice by měla být vzorem pro politiky,“ navrhuje astronaut Feustel

Dalším důkazem je věda. Feustelův tým vykonal na ISS víc než 350 pokusů. „Jedna z věcí, o které mluvíme hodně, kterou jsme dělali během naší mise, je sekvenování RNA. Už předtím se sekvenovala DNA, ale tohle je poprvé, co se ve vesmíru odehrálo sekvenování RNA,“ popsal v Hyde Parku Civilizace Feustel. „Dělali jsme to na malém stroji velkém asi jako foukací harmonika. Výzkumníci nám samozřejmě vysvětlili, co máme dělat, dali jsme to do toho přístroje a pak jsme to museli nechat být myslím na 24 hodin. Během té doby ten malý přístroj prozkoumal sekvence RNA. To byl moc zajímavý projekt,“ vzpomínal astronaut.

Kromě RNA se věnoval na vesmírné stanici také výzkumu rakoviny. V prostředí mikrogravitace se totiž dají lépe vytvářet modely některých buněk a tak směřovat k vývoji účinnějších léčiv. Navíc se stal v kosmu zahradníkem: „Pěstovali jsme salát, trávu, nějaké květiny, nějaký plevel – to všechno je také důležité, abychom se naučili, jak bude fungovat zemědělství ve vesmíru,“ upozornil.

Únik

Kromě těchto příjemných věcí ale musel Andrew Feustel řešit také závažné problémy. V době, kdy na stanici velel, začal unikat vzduch. Dne 30. srpna 2018 dispečeři v Moskvě a Houstonu dostali zprávu, že na ISS klesá tlak. Astronauti na orbitě následně zjistili, že v lodi Sojuz je asi dvoumilimetrová díra. Brzy vyloučili verzi, že by do lodi narazil mikrometeorit. „Pokud by se to stalo, tak by ten otvor byl roztřepený, byla by tam různá vlákna. V tomto případě byl ale otvor hladký, jako kdyby byl opravdu vyvrtaný vrtačkou,“ vysvětlil Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin nejprve potvrdil, že dělník při výrobě nejspíš udělal chybu, kterou nenahlásil, a že viník je už známý. Pak ale z Ruska přišla i další verze: „Podle anonymního zdroje je hlavní vyšetřovací verzí to, že se američtí astronauti pokusili vyvolat předčasný odlet na Zemi kvůli onemocnění jednoho z nich,“ uvedl web Kommersant.