Hlásky F a V umíme vyslovit díky tomu, že naši předkové začali jíst kaši a jogurty

Zajímavé také je, že přibližně polovina z moderních jazyků, které existují, hlásky F a V jako pravidelné do svého systém nezařadila. Vědci přitom přiznávají, že jejich výzkum nemusí mít univerzální platnost – je možné, že tímto výše popsaným způsobem se jazyk vyvíjel jen v některých kulturách a jinde hrály zásadní roli jiné faktory.

Typickým příkladem by mohla být Čína, kde je vaření rýže známé tisíce let. Přestože tato snadno konzumovatelná potravina by měla představovat jen malou námahu na zuby, a labiodentální hlásky by tedy měly být velmi rozšířené, přesto nejsou – používají se mnohem méně než například v germánských nebo románských jazycích. Podle autorů studie jde o pravděpodobnosti: „Neznamená to, že labiodentály se objeví ve všech jazycích. Znamená to, že pravděpodobnost tvoření těchto hlásek se v průběhu času zvyšuje, tedy že některé jazyky je začnou používat, ale jiné ne.