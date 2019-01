Český vědec pomohl odhalit záhadu, jak rostliny tloustnou. Může to pomoci získat víc potravy

Týmy rostlinných biologů z univerzit v Helsinkách a Cambridge, v nichž pracuje Ondřej Smetana, zkoumaly dva regulační mechanismy kontrolující tento velmi důležitý radiální růst rostlin. Jejich objevy byly zveřejněny ve dvou článcích v nejprestižnějším vědeckém magazínu na světě, časopisu Nature. Poskytují zatím nejlepší pochopení toho, jak rostliny rostou do šířky. To také znamená, že části učebnic biologie rostlin po celém světě, popisující jak se tvoří a rostou dva typy vodivých pletiv – dřevo a lýko – se budou muset přepsat.

Ondřej Smetana byl v menší míře i v týmu profesora Ykä Helariutty z Univerzity Cambridge, složeném z vědců z Helsinek i Cambridge. Tento mezinárodní tým se zaměřil na rané fáze vývoje vodivých pletiv ve špičkách kořene stejné modelové rostliny. Ukázal, že oproti pozdějším fázím vývoje vodivých pletiv během primární fáze jsou to mladé buňky lýka, které organizují raný radiální růst kambia. Také popsal genovou síť, která reguluje tento růst.

Týmy Ari Pekky Mähönena a prof. Ykä Helariutty nyní pokračují v odhalování toho, jak je dále tato signalizace mezi buňkami kontrolována a jak radiální růst v raných fázích vývoje ovlivňuje pozdější fáze radiálního růstu. Pak by bylo možné vylepšit produkty s praktickým a ekonomickým využitím, jakými jsou dřevo nebo zásobní orgány kulturních plodin – brambor, cukrové řepy nebo mrkve.

Tyto objevy by totiž mohly otevřít dveře ke zvyšování výnosu zemědělských plodin. Dále by také mohly pomoci ovlivňovat rychlost růstu a tvrdost dřeva. To je jedna z možných strategií, jak se zbavovat nadměrného množství atmosferického oxidu uhličitého v rostlinné biomase v podobě uhlíku.